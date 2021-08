Emergenza incendi in Aspromonte, chiusa la SP1 Gioia Tauro-Locri allo Zomaro

11 Agosto 2021 11:09

La strada provinciale 1 Gioia Tauro-Locri è stata chiusa a causa dell’incendio che sta interessando la zona

La Città metropolitana di Reggio Calabria ha chiuso al transito veicolare la strada provinciale 1 Gioia Tauro-Locri nel tratto in corrispondenza di località Zomaro, a causa dell’incendio che sta interessando la zona. La chiusura dell’arteria stradale, dall’intersezione con via Florimo nel centro abitato di Cittanova, si è resa necessaria al fine di consentire, senza intralcio, le operazioni di spegnimento e successivamente verificare lo stato dei luoghi al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la salvaguardia dell’incolumità pubblica. L’interdizione al transito veicolare rimarrà in vigore fino al completo spegnimento dei focolai dell’incendio e alla verifica della percorribilità della strada.