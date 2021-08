Emergenza incendi, ecco i rinforzi: il Governo invia in Calabria squadre di Vigili del Fuoco da tutta Italia

12 Agosto 2021 09:26

Il Ministero dell’Interno monitora la situazione ora dopo ora

L’emergenza incendi continua, non si ferma la macchina operativa degli interventi coordinata dal Ministero dell’Interno per bloccare la furia delle fiamme che stanno imperversando sul meridione e principalmente su Sicilia e Calabria. La situazione dei roghi è costantemente monitorata dal Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco che ha già inviato sul territorio numerose squadre Vvf provenienti da tutta Italia. “Sul territorio della Sibaritide e Sila Greca stanno già operando da giorni due squadre piemontesi a supporto dei colleghi del distaccamento di Corigliano-Rossano e della boschiva di Schiavonea”. È quanto fa sapere la deputata del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, in questi giorni in costante contatto con il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, per rimanere aggiornata ora dopo ora sull’evolversi dell’emergenza incendi in Calabria.

“L’apparato di Protezione civile dello Stato – dice Elisa Scutellà – è operativo ed impiegato a 360 gradi per far fronte ad un’emergenza incendi straordinaria che in Calabria e nel Meridione non si verificava da diversi anni. Al momento la nostra regione insieme alla Sicilia rimangono particolarmente colpite da questo grave problema. Il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell’interno sta coordinando centinaia di interventi al giorno sul territorio, mentre è in corso una capillare azione investigativa volta ad individuare eventuali responsabili di incendi che in alcune aree del meridione ha già dato importanti risultati”.

“Ho parlato con il sottosegretario Carlo Sibilia – aggiunge la Parlamentare del M5S – il quale mi ha informato della presenza sul territorio calabrese di ben 7 Canadair in volo per arginare i massicci incendi. Al momento, inoltre, è stato necessario inviare nuovi rinforzi in Calabria, con un potenziamento di ben 130 Vigili del Fuoco provenienti da Lazio, Lombardia, Toscana, Marche, Veneto, Emilia-Romagna. Lo Stato c’è, il Governo c’è e continueremo a monitorare la situazione ora dopo ora, dando il pieno supporto del Ministero dell’Interno e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco alle popolazioni colpite”.