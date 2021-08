7 Agosto 2021 23:29

Motta San Giovanni: domani l’autobotte della Protezione Civile Calabria sarà a Lazzaro per consentire ai cittadini l’approvvigionamento di acqua non potabile attraverso distribuzione a rubinetto

Domenica 8 agosto, su richiesta del Comune di Motta San Giovanni, l’autobotte della Protezione Civile Calabria sarà a Lazzaro per consentire ai cittadini l’approvvigionamento di acqua non potabile attraverso distribuzione a rubinetto. Dalle ore 9:30 alle ore 13 l’autobotte sarà prima a Riace per poi spostarsi in via Giulietta Masina, a Fornace, a Ferrina (salita Motta) e in piazza degli Eroi (Delegazione municipale).