Belardi, è sempre grande amore per Reggio e per la Reggina: “è la mia città. Quante emozioni vissute, vi dico le più belle”

20 Agosto 2021 14:48

L’ex portiere della Reggina Emanuele Belardi rimarca una volta di più il suo amore per Reggio e per la squadra amaranto

Emanuele Belardi è un uomo. E’ adulto. Ma da Reggio Calabria è partito ragazzino. Nato a Eboli, dopo l’infanzia in patria ha vissuto l’adolescenza in riva allo Stretto e anche una buona fetta della sua carriera. E’ una bandiera, da queste parti. Ha dato tanto a Reggio, e Reggio ha contraccambiato alla grande. Lui non lo dimentica, non lo ha mai fatto. E, ogni volta che viene chiamato in causa, lo rimarca con forza. Come nel caso dell’intervista concessa a Il Posticipo.it, in cui l’ex portiere racconta i suoi inizi in amaranto: “Com’è nata la mia passione per il calcio? Mio padre si divertiva in porta da ragazzino. Un giorno ho visto una sua foto e ho cominciato a giocare anche io nella scuola calcio di cui ho parlato. Un osservatore della Reggina mi ha visto e mi ha portato con sé quando avevo appena finito la terza media. Così è iniziata la mia gavetta. Sono rimasto ad Eboli fino a tredici anni. La Calabria è diventata la mia regione. La Reggina è la mia squadra del cuore, Reggio la mia città”.

Tra le emozioni più belle, all’inizio in prima squadra, il rigore parato a Shevchenko da giovanissimo a San Siro: “Era il giorno del mio esordio in Serie A. Nel calcio servono qualità e un pizzico di fortuna. Io ce l’ho avuta. Al sud ho giocato con tanti ragazzi fortissimi che però non sono arrivati ad alti livelli. Per le loro qualità però lo avrebbero meritato sicuramente. Ci vogliono tante componenti, tra queste c’è la fortuna. Ma oltre a questa emozione ce ne sono tante altre. A Reggio ho vinto due campionati di Serie B, ho ottenuto parecchie salvezze in A, la mia ultima gara è stata lo spareggio contro il Messina per non retrocedere, ci siamo salvati e ho smesso di giocare. Ricordo il rigore parato a Shevchenko a San Siro, la vittoria all’Olimpico contro la Roma. Poi lo spareggio salvezza vinto con l’Atalanta”.

Il giorno in cui parò il rigore a Shevchenko, insieme a lui alla Reggina c’era Pirlo, che proprio qualche anno dopo diventò compagno dell’ucraino: “che giocatore era Pirlo? Un predestinato, già da ragazzino era una spanna sopra tutti gli altri. Poi aveva una grandissima personalità, era un giocatore formidabile già da giovane, anche se all’epoca faceva ancora il trequartista”.