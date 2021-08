3 Agosto 2021 19:43

Elezioni: ecco il decreto del Viminale: si vota il 3 e 4 ottobre. Per le Regionali in Calabria arriverà l’atto del presidente Spirlì

Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data delle elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Per le Regionali in Calabria arriverà l’atto del presidente Spirlì che firmerà il decreto.