Elezioni Regionali in Calabria, Tansi presenta alla Commissione Antimafia l’elenco dei candidati: “processo fondamentale per la credibilità del movimento”

11 Agosto 2021 10:45

Questo processo permetta ai partiti di sostituire eventuali candidati ritenuti ‘impresentabili’”

“Entro i termini previsti, ieri ho provveduto a inviare alla Commissione Parlamentare Antimafia l’elenco dei candidati delle liste di Tesoro Calabria e Calabria Libera, secondo quanto previsto dal nuovo codice di autoregolamentazione, di recente approvazione, sul controllo delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni regionali. Si tratta di un procedimento facoltativo che però riteniamo fondamentale per dare credibilità al nostro movimento agli occhi dei calabresi. Questo procedimento consente ai partiti e ai candidati di sottoporre, in anticipo, al vaglio della Commissione le liste provvisorie, in modo da consentire la sostituzione di candidati eventualmente ritenuti ‘impresentabili’”. E’ quanto riporta una nota del partito Tesoro Calabria di Carlo Tansi.