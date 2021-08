Elezioni Regionali in Calabria, de Magistris: “siamo l’unica alternativa al sistema, vogliamo intraprendere un percorso di affidabilità”

19 Agosto 2021 13:16

Calabria, il messaggio video del candidato alla presidenza: “si unisca a noi chi vuole ricostruirla”

Sceglie la formula del video Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, per invitare ad unirsi alla coalizione “tutti quelli che vogliono, come noi, ricostruire questa terra a partire dai diritti essenziali che mancano. L’acqua che manca nei rubinetti, i rifiuti che non vengono raccolti, la depurazione che non funziona, il diritto al lavoro mortificato, gli incendi, una terra martoriata”. Il messaggio a schierarsi “nell’unico luogo in cui c’è l’alternativa per la Calabria” arriva nei giorni in cui, ricorda l’ex Pm, “si è riacceso il dibattito sulle candidature, sulle tante candidature, sul rischio polverizzazione del voto”. Così de Magistris si rivolge a chi vuole “dare un calcio politico al sistema e intraprendere un percorso di affidabilità, di coerenza, di forza, di dignità, di onestà, contro ogni forma di corruzione e infiltrazione della criminalità organizzata. Con il popolo e per il popolo calabrese”.