Elezioni Regionali Calabria, Bruni contro De Magistris e Oliverio: “chi non sta dalla nostra parte diventa la stampella del Centro/Destra”

19 Agosto 2021 12:20

Elezioni Regionali Calabria, Bruni: “l’unità del centrosinistra rappresenta un traguardo importante e voglio fare tutto il possibile per realizzarla”

La discesa in politica di Amalia Bruni, nota scienziata calabrese, ha fatto discutere e destato scalpore. La telefonata di Enrico Letta l’ha sicuramente stupida ma, dopo un’iniziale titubanza, ha deciso di accettare il ruolo di candidato presidente del Centro/Sinistra e del Movimento 5 Stelle. In una lunga intervista sul Corriere della Sera, Amalia Bruni, ha sottolineato: “non sono mai andata via dalla mia terra, ed è qui che abbiamo realizzato il Centro regionale

di Neurogenetica, inaugurato nel 1996 da Rita Levi Montalcini”. “Tutti chiedono di cambiare -evidenza- di puntare sulla società civile, su competenze e professionalità. Io sono questo, gli altri promettono, io le cose le ho già realizzate, senza andare via. L’ho fatto qui e voglio continuare a farlo insieme alla mia squadra. Assieme ai miei conterranei vogliamo realizzare la nuova Calabria”. “Ho voluto una coalizione che fosse quanto più ampia possibile – rimarca- e oltre al Pd e al M5S ci sono altri partiti e movimenti e spero di coinvolgere ancora altre sigle. Certo che credo nell’asse con i 5 Stelle, sono compagni di viaggio leali e affidabili, insieme a tutti gli altri”. Per ultimo un messaggio a De Magistris e Oliverio: “è arrivato il momento delle scelte, chi non sta dalla nostra parte di venta di fatto la stampella del centrodestra. Per me l’unità del Centro/Sinistra rappresenta un traguardo importante e voglio fare tutto il possibile per realizzarla”.