Elezioni Regionali Calabria: Brugnaro e Occhiuto a Villa San Giovanni per presentare la lista di “Coraggio Italia” [FOTO]

24 Agosto 2021 14:20

Il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, insieme al candidato presidente della Calabria Roberto Occhiuto presso l’hotel Altafiumara a Santa Trada di Cannitello di Villa San Giovanni hanno tenuto una conferenza stampa per la presentazione della liste “Coraggio Italia”

Si organizza il Centro/Destra in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3-4 ottobre. Oggi, il Sindaco di Venezia e Presidente nazionale di “Coraggio Italia” Luigi Brugnaro, insieme al candidato presidente Roberto Occhiuto presso l’hotel Altafiumara a Santa Trada di Cannitello di Villa San Giovanni hanno tenuto una conferenza stampa per la presentazione della liste di “Coraggio Italia”. Saranno presenti anche il vicepresidente di Coraggio Italia sen. Gaetano Quagliariello e altri dirigenti del movimento. In collegamento anche il governatore Giovanni Toti e l’on. Marco Marin. “Sono molto interessato alle idee, ai contenuti di “Coraggio Italia”. Ovviamente le elezioni si vincono anche con i voti e sono sicuro saranno tanti quelli del partito di Brugnaro”, afferma il candidato governatore del Centro/Destra. “Voglio essere il presidente che governa la Regione, che si risolve le questioni irrisolte. Vogliamo riprendere in mano il settore della sanità devastato da commissari incapaci. Prima è necessario quantizzare il debito e il Governo in questo deve aiutarci e per questo chiederò l’invio dei tecnici della tesoreria dello Stato”, conclude.

“La presenza nella provincia di Reggio Calabria del Presidente di Coraggio Italia Luigi Brugnaro rappresenta l’avvio della campagna elettorale del partito in Calabria. Inizia un importante percorso politico che, sicuramente, vedrà Coraggio Italia protagonista in Calabria, grazie al lavoro sul territorio fatto in questi mesi e che ci ha visto sempre in prima linea vicino alla gente e nella promozione di iniziative costruttive. Coraggio Italia si arricchisce ogni giorno di nuove e rilevanti adesioni politiche ma anche di cittadini che hanno voglia di riscattare il proprio territorio”. E’ quanto afferma Saverio Anghelone, Coordinatore provinciale di “Cambiamo con Toti” di Reggio Calabria.