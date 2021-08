Elezioni: Pd candida Andrea Casu a seggio Primavalle

27 Agosto 2021 17:11

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – Il Pd ha scelto il segretario della Federazione di Roma Andrea Casu come candidato alle elezioni suppletive del Collegio uninominale 11 Roma Quartiere Primavalle.

Andrea Casu, classe 1981, Segretario Pd Roma, guida i democratici romani dal 2017. Laureato in scienze dell’amministrazione è autore di ‘Fare meglio con meno. Nudge per l’amministrazione digitale’