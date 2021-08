Elezioni comunali a Roghudi e Marina di San Lorenzo, le riflessioni di Don Zampaglione: “ascoltare i cittadini per risolvere i problemi”

20 Agosto 2021 15:21

“Il prossimo 3- 4 ottobre si tornerà alle urne in tanti comuni d’Italia. Anche a Roghudi e a S.Lorenzo (si spera) si tornerà al voto per eleggere i sindaci. A Roghudi (possibile conferma di Pierpaolo Zavettieri?) per il tanto lavoro svolto e l’essere stato sempre presente in mezzo alla gente anche con l’utilizzo dei social ove giornalmente informava i suoi cittadini di ogni guasto o mancanza di acqua”, è quanto afferma Don Giovanni Zampaglione. “In quanto parroco di questa comunità – prosegue– faccio un plauso al signor sindaco Pierpaolo Zavettieri e a tutta l’Amministrazione di Roghudi per il buon lavoro svolto in questi anni. Le difficoltà ci sono ma insieme e con la collaborazione di tutti si possono risolvere. Roghudi in questi anni e’ diventato un bel “gioiello” di paese. Roghudi e’ stato arricchito dalla presenza delle suore della Fraternità Shalom fortemente voluta da don Giovanni Zampaglione . Assieme al parroco sono vicini alla gente e aggregano tante persone.. Rimane da completare un’opera che tutta la comunità aspetta da tantissimi anni : la chiesa. Speriamo che in tempi brevi( magari prima della fine del mandato ) venga consegnata la chiesa alla comunità tutta. Un Un capitolo a parte , in vista della tornata elettorale merita S. Lorenzo, il mio riferimento -sottolinea don Giovanni Zampaglione – è in maniera particolare su Marina di S.Lorenzo. Ai futuri candidati a sindaco chiedo di ascoltare la voce dei cittadini per la risoluzione dei loro problemi. Esordendo don Giovanni Zampaglione ringrazia il signor Commissario Eugenio Barilla’ che sin dal suo insediamento non si e’ mai risparmiato e continua a non risparmiarsi per venire incontro alle tante problematiche della gente.( acqua, spazzatura, pulizia della spiaggia, pulizia dei cimiteri , manutenzione …) S.Lorenzo e’ un comune vastissimo e molto difficile da “governare e poi e’ in dissesto da anni. Con riferimento all’appuntamento elettorale ormai prossimo ( fine settembre- ottobre) don Giovanni Zampaglione invita i cittadini ad “aprire gli occhi” esprimendo un voto libero “per il bene della comunita’ senza farsi ingannare da facili promesse o programmi che non verranno realizzati. . Da quando sono parroco di questa comunita’ ( soprattutto durante il periodo estivo) tantissime persone vengono a lamentarsi continuamente su alcune problematiche (acqua , spazzatura e pulizia della spiaggia). Spesso mi sono fatto ” portavoce” presso il signor commissario con il quale da subito si e’ creato da subito un buon rapporto di fiducia e comunicazione . S.Lorenzo e’ un bel paese che non merita la maglia nera anzi merita tanta attenzione e rispetto da parte di tutti anche perche’ durante il periodo estivo e’ pieno di villeggianti e tantissimi turisti. Alla futura amministrazione di S.Lorenzo chiedo tanta attenzione alle tantissime problematiche della gente e soprattutto la invito a stare in mezzo e con la gente. Se ci sara’ collaborazione da entrambi le parti , il rimboccarsi le maniche e il lavoro fatto con passione allora : una piccola vittoria e un piccolo sogno e’ realizzato”, conclude.