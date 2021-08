Elezioni Amministrative, a Gragnano alleanza M5S e Forza Italia. Aiello: “uniti senza pudore”

9 Agosto 2021 12:00

“Ormai il M5s non ha più alcun pudore e si presta ad alleanze con Forza Italia in una delle zone più critiche del Paese”, ha affermato il deputato Piera Aiello

“Ieri abbiamo appreso da organi di stampa che il candidato sindaco di Gragnano, Cimmino, sarà appoggiato da un’alleanza che unisce Movimento 5 stelle e Forza Italia. Un matrimonio che sarebbe nato grazie all’impegno della deputata grillina Teresa Manzo e il consigliere regionale Luigi Cirillo. Ormai il M5s non ha più alcun pudore e si presta ad alleanze con Forza Italia in una delle zone più critiche del Paese. Mi chiedo se non sia solo l’inizio”. Lo afferma in una nota il deputato siciliano Piera Aiello, ex M5S e oggi Gruppo Misto-Idv.