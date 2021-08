Tamponi rapidi per ottenere il Green Pass, ecco le Farmacie che hanno aderito: 5 a Reggio Calabria, 1 a Messina [ELENCO]

10 Agosto 2021 16:48

Con l’obbligo di Green Pass dal 6 agosto 2021, i cittadini che non sono vaccinati dovranno sottoporsi ad un tampone per svolgere determinate attività

Tramite il sito del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato trasmesso l’elenco delle Farmacie che hanno aderito al Protocollo Tamponi Rapidi, valido fino al 30 settembre 2021. Dal 6 agosto vige infatti l’obbligo del Green Pass, chi non ha ancora ricevuto almeno una dose di vaccino o non è già guarito dall’infezione, deve sottoporsi a tampone per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti e per accedere a eventi sportivi, spettacoli, cinema, teatri, palestre, piscine, centri termali, fiere, congressi, bingo e sale giochi. Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha infatti siglato due protocolli per garantire la somministrazione di test antigenici a prezzo moderato. Gli accordi prevedono la possibilità di effettuare test antigenici rapidi al prezzo di 8 euro per i minori tra i 12 e i 18 anni e di 15 euro per gli over 18. All’interno dell’elenco sono presenti 5 Farmacie nella città di Reggio Calabria (nei quartieri di Sbarre, Catona, Pellaro, San Brunello e Santa Caterina) e solamente 1 a Messina (in Via Garibaldi).

Va ribadito comunque che Reggio Calabria è uno dei pochissimi (sono 12 in totale) Comuni d’Italia in cui possono essere effettuati i tamponi rapidi gratuiti presso la postazione della Croce Rossa alla stazione Centrale. In questo l’Asp non rilascia il Green Pass per questa tipologia di tamponi rapidi, ma il documento del tampone negativo rimane comunque valido per poter accedere a tutti gli eventi che lo richiedono.