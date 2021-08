Patti punta ancora sulle giovani: Elena Gualtieri, Francesca De Rosa e Vanessa Nwachukwu in maglia Alma

20 Agosto 2021 10:27

Triplo colpo giovane dell’Alma Patti Basket, che si assicura Elena Gualtieri, Francesca De Rosa e Vanessa Nwachukwu

Il mercato dell’Alma Patti Basket è entrato nel vivo. Chiara l’aria di rinnovamento rispetto la passata stagione e il desiderio di costruire un roster ‘21-22 giovane e promettente. A poco più di una settimana e mezzo dall’inizio della preparazione ecco l’ufficializzazione di altre tre atlete di primo piano all’interno del panorama cestistico femminile italiano e siciliano.

In arrivo rispettivamente da Alpo Basket (Girone Nord) e Polisportiva Battipagliese, l’ala Elena Gualtieri e la guardia-ala Francesca De Rosa sono due nuove giocatrici dell’Alma Basket. La società del presidente Attilio Scarcella ha scelto di pescare anche nel vivaio siciliano del Verga Palermo portando in città Vanessa Nwachukwu. Elena Gualtieri arriva in Sicilia per iniziare la sua seconda esperienza fuori casa. Bolzanina classe 2001, l’ex Basket Club Bolzano, Pallacanestro Bolzano e Stella Azzurra Roma è in grado di spendersi anche in post basso. Lo scorso anno ad Alpo ha partecipato a 31 incontri mettendosi in luce proprio sotto canestro sfruttando appena 5 minuti di media di utilizzo. Francesca De Rosa, campana classe 2001 e prodotto del vivaio cilentano, ha vinto la Coppa Italia Under 20 organizzata proprio a Battipaglia lo scorso giugno, realizzando oltre 7 punti di media a partita. La neo guardia-ala pattese ha giocato la stagione 2020-2021 alternando Serie B e Serie A1 con la Polisportiva Battipagliese e nella massima serie ha sfiorato la doppia cifra contro Costa Masnaga, andando a punti contro Empoli, Virtus Bologna, Lucca e Broni. Scommessa tutta siciliana dell’Alma Patti è l’innesto nel roster di Vanessa Nwachukwu. Impegnata lo scorso anno in C femminile Sicilia con la Stella Palermo, Nwachukwu è una guardia-ala classe 2003 che ha disputato tutto il percorso giovanile con coach Simona Chines (mamma della capitana Marta Verona) fino ad arrivare ad una finale 3X3 U16 Nazionale nel 2019 e in precedenza partecipare al Trofeo delle Regioni con la Rappresentativa Sicilia.

“Gualtieri come Dell’Orto è una scommessa – spiega coach Mara Buzzanca – cresciuta con coach Cico Sacchi, puntiamo su di lei perché ha un ottimo fisico ed è un ottimo difensore e un’ottima rimbalzista. Anche in fase offensiva non sfigura di certo. E’ una giocatrice su cui lavoreremo perché crediamo possa dare minuti di qualità. De Rosa rispetto le altre ha più esperienza perché ha giocato a Battipaglia, viene da un under 20 vincente, ha già conosciuto la Serie A1 giocando nel frattempo da protagonista in Serie B. Questo tipo di minuti le hanno dato esperienza e vedremo come sarà in grado di spenderli nella nostra Serie A2. Per loro come per Nwachukwu spero quest’anno possa essere un tassello importante per la carriera personale. Infine, abbiamo selezionato Vanessa Nwachukwu per completare la squadra. Lei ha scelto Patti senza pretese e per mettersi in gioco. A causa della partenza delle nostre Merrina, Coppolino e Sciammetta abbiamo dovuto guardarci intorno e puntare su altre giocatrici giovani e siciliane. Credo lei sia un’atleta con grandi doti fisiche e speriamo nella sua crescita tecnica e tattica”. Gualtieri, De Rosa e Nwachukwu saranno a disposizione di coach Mara Buzzanca già ad inizio raduno mercoledì 1° settembre.