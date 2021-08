Volley Reghion, altro nuovo arrivo: ecco Elena Fiorini

20 Agosto 2021 10:20

La Volley Reghion ufficializza l’arrivo di Elena Fiorini

Altro nuovo arrivo in casa Volley Reghion. Dopo l’opposto Martino, arriva la schiacciatrice Elena Fiorini. La dirigenza reggina aggiunge al proprio roster la giovane schiacciatrice calabrese, che la scorsa stagione ha disputato il campionato di C con la Stella Azzurra. Si tratta di un ritorno ai campionati nazionali per la Fiorini, dopo un periodo di stop per motivi di studio. Infatti, in passato ha militato in B2 a Padova con il Vispa Juvenilia e poi a Pizzo, Bisignano e Cirò, ed oggi si trova alla prima esperienza nella provincia reggina in maglia biancoblu.

Le sue prime dichiarazioni all’arrivo sono state: “mi ha fatto enormemente piacere essere stata contattata da Zino, sono entusiasta per questo mio ritorno in categoria nazionale, che avevo abbandonato per dedicarmi agli studi universitari, e in più sono entusiasta per questa mia prima esperienza nella provincia reggina. Non vedo l’ora di iniziare la stagione sportiva, conoscere lo staff e le mie compagne, e covid permettendo, di conoscere il pubblico reggino”. Dunque Elena è un altro tassello che va ad aggiungersi in attesa di altri innesti che verranno comunicati entro l’inizio della nuova stagione sportiva.