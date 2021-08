E’ morto Gino Strada, aveva 73 anni

13 Agosto 2021 13:59

Il fondatore di Emergency Gino Strada è morto stamattina: aveva 73 anni

E’ morto il fondatore di Emergency Gino Strada, aveva 73 anni. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Il medico era stato in Calabria a lungo lo scorso autunno dopo il protocollo firmato con la protezione civile per fronteggiare la pandemia, allestendo ospedali-tende in varie località della Regione. Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l’Afghanistan e la Somalia, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti. Proprio oggi sul quotidiano La Stampa era uscito un articolo a sua firma sull’avanzata dei talebani in Afghanistan.

“Difendere l’uomo e la sua dignità sempre e dovunque. Questa la lezione più bella di Gino Strada che non dobbiamo dimenticare mai. La mia vicinanza ai suoi cari e a tutta Emergency“. Così, su Twitter, il ministro della Salute Roberto Speranza.

“Gino Strada, una vita esemplare. Di amore e di lotta. Una grande eredità. #Emergency“. Lo scrive su Twitter Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia.

Fra i primi a commentare la notizia della morte del fondatore di Emergency, scomparsa di Gino Strada, è stato Vauro. “Gino Strada se n’è andato. Capitava. Ci capitava , in Afghanistan come in Iraq, come in tanti luoghi di guerra, di restare senza parole davanti all’orrore ed alla sofferenza. A volte insieme le cercavamo per denunciare il crimine che è la guerra. Dovevamo trovarle e le trovavamo. Io invece oggi non ne trovo per dire il dolore che la scomparsa di Gino mi provoca dentro. Non le trovo perché non possiamo più cercarle insieme. Addio caro Gino“.