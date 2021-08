15 Agosto 2021 22:31

Ferragosto di sangue in Calabria: drammatico incidente sulla SS106 nel comune di Montepaone per cause in corso di accertamento

Drammatico incidente in Calabria sulla statale 106, nel giorno di Ferragosto, all’altezza del comune di Montepaone in provincia di Catanzaro. Nello scontro tra un’auto ed una moto, ancora poco chiare le cause del sinistro, ha avuto la peggio un centauro di 31 anni. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio