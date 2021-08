Paganese-Acr Messina, inizia la Serie C: ecco dove seguire il match in diretta

27 Agosto 2021 17:09

Le info per seguire in diretta Tv o Streaming Paganese-ACR Messina, match valido per la prima giornata del Girone C di Serie C 2021/22

La stagione è partita bene per i biancoscudati di Salvatore Sullo, galvanizzati dalla vittoria in Coppa Italia contro la Juve Stabia, il conto alla rovescia per l’inizio del campionato è dunque iniziato. A distanza di quattro anni l’Acr Messina torna in Serie C e domani, sabato 28 agosto, alle ore 17.30, scenderà in campo contro la Paganese. Il match si prospetta dunque molto interessante e significativo, c’è grande attesa in riva allo Stretto per conoscere la squadra che affronterà la nuova stagione tra i protagonisti.

Paganese-Acr Messina, dove seguire la diretta del match

Paganese-ACR Messina, match valido per la prima giornata del Girone C di Serie C 2021/22, si giocherà allo Stadio Marcello Torre di Pagani. Paganese-ACR Messina sarà visibile su Eleven Sports, mediante la sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, che consente di vivere le emozioni di tutte le partite della Serie C. Per questo match non sarà disponibile né uno streaming gratis, né la diretta in chiaro su Rai Sport.