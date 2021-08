Reggina-Ternana, grande match al Granillo: dove seguire la diretta del match

28 Agosto 2021 10:00

Reggina-Ternana, 2ª giornata del campionato di Serie B 2021/2022: ecco come seguire la diretta del match

Un pareggio per la squadra amaranto, una sconfitta casalinga per le Fere. E’ iniziato così il cammino in Serie B di Reggina e Ternana, squadre che si troveranno di fronte allo stadio Granillo domenica 29 agosto, alle ore 20.30, per la 2ª giornata di campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia di una vittoria per iniziare a mettere in tasca punti importanti e per guadagnare la fiducia che serve per cominciare bene la stagione. A Reggio Calabria intanto è ancora corsa contro il tempo per risistemare l’annosa questione del terreno di gioco. Dopo che le condizioni pessime del prato verde, che avevano persino rischiato di far annullare la prima partita contro il Monza, la società ha adesso attenzionato la situazione e farà di tutto per non farsi trovare impreparata.

Reggina-Ternana: dove seguire la diretta in Tv o Streaming

Reggina-Ternana verrà trasmessa da DAZN. Per godersi il match basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, canale 202 della piattaforma satellitare.

Reggina-Ternana si potrà vedere anche in streaming. Tutto questo sarà possibile in diversi modi: il primo è accedendo all’app di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Una terza possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.