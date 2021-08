Salernitana-Reggina, info biglietti: come i tifosi amaranto potranno assistere al match dell’Arechi

9 Agosto 2021 18:34

I tifosi della Reggina potranno assistere al match di Coppa Italia dell’Arechi contro la Salernitana: info sui biglietti

Prima l’amichevole con la Vibonese, più vicina a Reggio Calabria, per un veloce assaggio (e abbraccio) con la squadra a distanza di molto tempo, poi la sfida di Coppa Italia in casa dei gemellati della Salernitana. La Reggina comincia lunedì prossimo, ufficialmente, la stagione 2021-2022. L’esordio all’Arechi è aperto al pubblico. Queste le info per il settore ospiti, di seguito la nota sul sito ufficiale granata: come i tifosi amaranto potranno assistere alla gara.

“L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare che gli spalti dello Stadio ‘Arechi’ riapriranno le porte ai tifosi granata. A partire dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 9 agosto, saranno in vendita i tagliandi per la gara di Coppa Italia Salernitana – Reggina in programma lunedì 16 agosto alle ore 20:45 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. La vendita terminerà il 16 agosto alle ore 20:00.

I tifosi potranno accedere allo Stadio “Arechi” soltanto previa esibizione del Green Pass e in ottemperanza alle ultime disposizione del D.L. 105 del 23 luglio 2021 che recita: «Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle manifestazioni sportive all’aperto, con le linee guida di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro».

Si specifica che anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario presentare il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo”.

E’ possibile acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente online a questo link: https://ussalernitana1919.vivaticket.it/

PREZZI