Domenica prossima il famoso meeting dei Nebrodi a bordo della Fiat 500 storica

23 Agosto 2021 18:38

Domenica 29 Agosto 2021, si svolgerà nei comuni di Acquedolci e San Marco d’Alunzio il famoso meeting dei Nebrodi a bordo della Fiat 500 storica

Domenica 29 Agosto 2021, si svolgerà nei comuni di Acquedolci e San Marco d’Alunzio il famoso meeting dei Nebrodi a bordo della Fiat 500 storica. Organizzato dal sottoscritto Antonio Mirenda fiduciario del Fiat 500 club Italia. Il meeting prenderà vita partendo dall’unico Museo siciliano dedicato alla Fiat 500 storica nel comune di Acquedolci. È l’unica struttura con sede in via Francesco Crispi dove si potrà vivere l’esperienza di vedere e toccare con mano la vera storia della Fiat 500 d’epoca. Dopodiché la carovana si sposterà della splendida cornice di San Marco dove continuerà l’evento. Nonostante il periodo non favorevole, sono già prenotati 53 auto per un totale di 103 persone provenienti da Catania, Caltanissetta, Ragusa, Enna, Palermo e Messina. Tutti muniti di green pass rispettosi delle regole in vigore.