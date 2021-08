Elezioni Regionali Calabria: domani Brugnaro e Occhiuto presentano la lista di “Coraggio Italia” a Villa San Giovanni

23 Agosto 2021 22:20

Domani martedì 24 agosto alle ore 11.30, il Sindaco di Venezia e Presidente nazionale di Coraggio Italia Luigi Brugnaro, insieme al candidato presidente della Calabria Roberto Occhiuto presso l’hotel Altafiumara a Santa Trada di Cannitello di Villa San Giovanni (RC) terranno una conferenza stampa per la presentazione della liste Coraggio Italia che saranno in campo alle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre prossimi. Saranno presenti anche il vicepresidente di Coraggio Italia sen. Gaetano Quagliariello e altri dirigenti del movimento. In collegamento anche il governatore Giovanni Toti e l’on. Marco Marin. Domani sera, poi, alle ore 21.00 in Piazza Indipendenza a Reggio Calabria l’energia, la musica e le note di Dj Matrix accompagneranno l’intervento di Luigi Brugnaro.