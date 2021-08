27 Agosto 2021 17:31

Disservizi idrici a Reggio Calabria, cittadini di Tremulini esasperati: “manca l’acqua dal 16 agosto non ne possiamo più nonostante abbiamo segnalato a chi di dovere il problema”

I disservizi idrici a Reggio Calabria investono tutti i quartieri della città creando enormi disagi ai cittadini. Un lettore esasperato ci segnala: “a Tremulini, in via Miceli, is 79, manca l’acqua dal 16 Agosto. Il disservizio persiste solo negli ultimi piani mentre a piano terra arriva in abbondanza. Nonostante le segnalazioni alle istituzioni competenti nessuna si è fatto vedere”, conclude.