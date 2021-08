30 Agosto 2021 21:46

Motta San Giovanni: la Sorical comunica che a causa di un intervento da eseguire all’interno del Serbatoio di Riace/Rione Branca non sarà possibile garantire l’acqua nella giornata di Mercoledì

La Sorical comunica che a causa di un intervento da eseguire all’interno del Serbatoio di Riace/Rione Branca a Motta San Giovanni non sarà possibile garantire l’acqua nella giornata di Mercoledì 01 settembre. Domani, martedì 31 agosto, sarà garantita l’erogazione dell’acqua per quasi tutta la giornata per consentire ai cittadini di approvvigionarsi.