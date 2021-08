Disservizi idrici a Motta San Giovanni a causa di un guasto: l’erogazione dell’acqua sarà garantita nelle ore pomeridiane di domani

21 Agosto 2021 22:54

Disservizi idrici a Motta San Giovanni: la ditta incaricata dalla Sorical interverrà per riparare il guasto all’alba di domenica

Il comune di Motta San Giovanni comunica che “la Sorical comunica che a causa di un guasto alla condotta dell’acquedotto del Tuccio non è stato possibile garantire l’approvvigionamento del serbatoio di località Sant’Ilario che serve Lazzaro. La ditta incaricata dalla Sorical interverrà per riparare il guasto all’alba di domenica, successivamente sarà necessario aspettare il tempo di ricarica per garantire l’accumulo utile a raggiungere le zone servite dal serbatoio di località Sant’Ilario. L’erogazione dell’acqua, presumibilmente, sarà garantita nelle ore pomeridiane di domenica 22 agosto”.