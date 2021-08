29 Agosto 2021 15:49

Nuova “zona rossa” in provincia di Reggio Calabria. Con l’ordinanza n. 60, il presidente f.f. della Regione Nino Spirlì, ha disposto che dalle 22 di questa sera e fino all’8 settembre, il comune di Ciminà va in lockdown a causa dell’aumento dei casi positivi al Covid-19. Con la stessa ordinanza, è stata prorogata di altri 8 giorni la “zona rossa” per i comuni di Sant’Agata del Bianco e Caraffa del Bianco.