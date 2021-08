Salernitana-Reggina, LIVE 0-0: Ricci sfiora l’eurogol

16 Agosto 2021 21:10

Coppa Italia, inizia il torneo degli amaranto: diretta di Salernitana-Reggina, match valido per il primo turno eliminatorio dell’edizione 2021/22. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Il Ferragosto è passato, la stagione estiva volge al termine ma di conseguenza si avvicina anche l’inizio dei campionati di calcio. Questa sera allo stadio Arechi un anticipo di quello che sarà la prossima annata sportiva, Salernitana-Reggina vale il primo turno eliminatorio di Coppa Italia edizione 2021/2022. E’ la prima partita ufficiale del neo allenatore Alfredo Aglietti, c’è tanta voglia di mettersi in mostra e testare il livello fisico della squadra, ma anche quello con tattico con i nuovi schemi di gioco. Dall’altra parte i padroni di casa torneranno a disputare un match casalingo con la presenza del proprio pubblico, l’entusiasmo per la conquista della Serie A è alle stelle, si aspetta solo la prima gara col Bologna per un ritorno atteso tanti anni.

Segui dunque la diretta di Salernitana-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale!

Salernitana-Reggina: la cronaca del match

Soltanto 3 mila spettatori per la gara di questa sera. Manca ormai pochissimo al fischio iniziale.

34′ Tiro a giro di Ricci che non finisce lontano dai pali di Belec.

32′ Micai rischia nuovamente, stavolta esce dall’area per colpire un pallone di testa. Il tiro di Bonazzoli è murato dal difensore, la porta era vuota.

25′ L’arbitro ferma la sfida, cooling break per riprendere fiato.

23′ Kechrida fa tutto bene, serve Bonazzoli ma il piattone dell’attaccante non trova la porta dall’interno dell’area piccola.

20′ Ancora Laribi da fuori, stavolta meno problemi per il portiere.

15′ Cresce la Salernitana. Bonazzoli serve M. Coulibaly, il suo tiro finisce di poco alto.

14′ Mezza papera di Micai, per poco non ne approfitta Djuric.

6′ Laribi impegna Belec, il portiere in due tempi con l’aiuto di un difensore.

1′ Inizia la partita dell’Arechi! E’ la Salernitana a muovere il primo possesso, Reggina in completo bianco.

Salernitana-Reggina: le formazioni ufficiali

Prima partita ufficiale per gli amaranto, attesi alle ore 20:45 dall’impegno nei trentaduesimi di Coppa Italia presso lo Stadio Arechi di Salerno. Il tecnico Aglietti ha confermato tutte le ipotesi della vigilia. In campo in nuovi Ricci, Hetemaj, Laribi. In attacco c’è Rivas al fianco di Montalto. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Aya, Di Tacchio, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Zortea, Capezzi. Allenatore: Castori.

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Laribi; Rivas, Montalto. A disposizione: Turati, Adjapong, Franco, Liotti, Loiacono, Regini, Bellomo, Bianchi, Gavioli, Situm, Denis, Ménez. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1. Assistenti: Ciro Carbone di Napoli e Luigi Lanotte di Barletta. IV ufficiale: Daniele Rutella di Enna. VAR: Marco di Bello di Brindisi. AVAR: Matteo Marchetti di Ostia Lido.