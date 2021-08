Reggina-Monza 0-0 LIVE: il Var non concede un rigore agli amaranto

22 Agosto 2021 19:32

Comincia il campionato, torna a riempirsi lo stadio Granillo: la diretta di Reggina-Monza, match valido per la 1ª giornata del campionato 2021/22. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Torna, finalmente, lo spettacolo del campionato cadetto. Quest’oggi, alle ore 18 al Granillo di Reggio Calabria, si sfidano Reggina e Monza. Grande ansia a poche ore dall’inizio dell’incontro, a causa del terreno di gioco in pessime condizioni che ha messo in dubbio persino il fischio di inizio. Tifosi in trepidazione sino alla fine, l’ok dell’arbitro è arrivato soltanto ad un’ora dall’inizio della gara. Entrambe le squadre si presentano con volti nuovi seduti in panchina, una rivoluzione tecnica per tentare di raggiungere gli obiettivi che nello scorso torneo sono invece stati falliti. Altro punto in comune è un inizio di stagione poco felice, visto che sia calabresi che lombardi arrivano alla sfida dall’eliminazione ai trentaduesimi di Coppa Italia, rimediata rispettivamente contro Salernitana e Cittadella. Insomma, è d’obbligo partire con il piede giusto: per Stroppa assenti Lamanna, Mazzitelli, Barberis e Valoti, mentre Aglietti dovrà rinunciare a Denis ed Hetamaj. Grande attesa per i nuovi arrivati Tumminello e Galabinov. Segui su StrettoWeb la diretta del match con aggiornamenti in tempo reale.

Reggina-Monza DIRETTA / LIVE

76′ Spazio anche per Menez, esce Laribi.

75′ Donati prende il posto di Pereira, che da pochi secondi era stato ammonito. In campo anche Bellusci per Sampirisi.

70′ Presunto fallo in area su Di Chiara, plateali proteste amaranto. Dopo un lungo consulto con il Var, l’arbitro assegna la rimessa dal fondo. Sarebbe stato probabilmente calcio di rigore, Sampirisi ha rischiato davvero grosso.

69′ Grande giocata di Rivas, nessuno in area a raccogliere il suo assist.

65′ Primo giallo della sfida, fallo tattico di Bianchi.

63′ Altri avvicendamenti in casa Monza: Gytkjaer e D’Alessandro per Ciurria e Dani Carvalho.

61′ Primi cambi per Aglietti: Bellomo e Galabinov prendono il posto di Ricci e Montalto. Laribi viene dirottato sulla fascia sinistra.

57′ Fuori Scozzerella, dentro Barillà per il Monza. Tanti applausi per il giocatore di origini reggine e con un lungo passato tra le fila amaranto.

48′ Ci prova sempre Colpani, in presa bassa Micai fa sua la sfera.

46′ Ricomincia la partita, inizia il secondo tempo. Nessun cambio per le due squadre.

Si riscalda Galabinov, potrebbe entrare nel corso della ripresa. Intanto il terreno di gioco viene rattoppato dai giardinieri, che sistemano le zolle per come è possibile.

5825: totale spettatori

€ 118 160,90: incasso

SECONDO TEMPO

RIASSUNTO PRIMO TEMPO: Inizia molto forte la Reggina che mette subito in difficoltà la squadra avversaria. Nel giro di pochi minuti infatti si fanno vivi dalle parti di Di Gregorio con grande pericolosità Crisetig (di testa), Ricci e Rivas. Col passare dei minuti i ritmi calano e anche il Monza si fa sentire: Colpani è il più pericoloso con il suo sinistro. Un importante intervento di Carlos Augusto su Montalto chiude così una prima frazione molto divertente, soprattutto nella prima metà.

45′ Termina il primo tempo. L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

44′ Carlos Augusto toglie la palla dalla disponibilità di Montalto! Sarebbe bastato spingere di testa la palla in rete…

31′ Botta da fuori ancora di Colpani, stavolta sfiora il palo alla sinistra di Micai.

15′ Doppia chance per la Reggina! Rivas ha tutto il tempo di sistemarsi e tirare, respinge l’estremo difensore coi piedi. Sulla ribattuta Di Chiara non inquadra la porta e spara alto.

11′ Prova a rispondere il Monza, tentativo dalla distanza per Colpani. Tiro sul fondo.

10′ Rivas ha una buona chance, ancora una parata del portiere. La Reggina sta premendo sull’acceleratore.

9′ Ci prova Ricci da fuori area, para Di Gregorio.

7′ Colpo di testa di Crisetig che sfiora la traversa, prima grande occasione del match.

6′ Primo tiro della Reggina con Montalto, respinto dalla difesa.

1′ VIA, si comincia! E’ iniziata Reggina-Monza.

Giro di campo con la nuova maglia per Flavia Zoccali, volto femminile di Reggina Tv. Il pubblico amaranto conosce per la prima volta la casacca da gioco della stagione 2021/2022. In tribuna intanto si vede arrivare anche Adriano Galliani.

PRIMO TEMPO

Reggina-Monza: le formazioni ufficiali

E’ quasi tutto pronto per l’esordio in campionato della Reggina. Fischio d’inizio alle ore 18 presso lo stadio Oreste Granillo. Il tecnico Aglietti conferma le scelte viste in Coppa Italia contro la Salernitana. L’unico cambio è Bianchi al posto dell’assente Hetemaj. Di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Laribi; Rivas, Montalto. A disposizione: Turati, Adjapong, Franco, Liotti, Loiacono, Regini, Bellomo, Gavioli, Situm, Galabinov, Ménez, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Caldirola, Paletta, Sampirisi; Pedro Pereira, Colpani, Scozzarella, Carlos Augusto; Brescianini, Mota Carvalho, Ciurria. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Donati, Bellusci, Machin, Gytkjaer, Barillà, Bettella, SIatouins, D’Alessandro, Vignato, Pirola. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia. Assistenti: Daniele Schirru di Nichelino e Davide Miele di Torino. IV ufficaile: Mario Cascone di Nocera Inferiore. VAR: Fabio Maresca di Napoli. AVAR: Emanuele Prenna di Molfetta.