Basket, la Dierre Reggio Calabria riparte: il nuovo coach è Giovanni Rugolo

25 Agosto 2021 14:15

La Dierre Reggio Calabria ha chiesto ed ottenuto l’ammissione al campionato interregionale C Gold Calabria-Sicilia e ha annunciato il nuovo allenatore, Giovanni Rugolo

La Dierre Reggio Calabria, dopo aver richiesto ed ottenuto l’ammissione al campionato interregionale C Gold Calabria-Sicilia annuncia il nome del nuovo allenatore per la stagione 2021-2021. Il Presidente Roberto Filianoti, il Direttore Sportivo Daniele Saccà e la dirigenza per intero danno il benvenuto al Coach Giovanni Rugolo.

Rugolo, classe 1981, è un allenatore con qualifica nazionale, in grado, dunque, di poter sedere nei più alti ranghi del basket italiano. Il reggino, ha accettato con volontà, coraggio ed entusiasmo il suo nuovo percorso. Ha mosso i primi passi da allenatore nella Lumaka Reggio Calabria. Infinita e vincente, invece, la sua carriera da giocatore che, senza ombra di dubbio, lo definisce come uno dei giocatori, nati a Reggio Calabria, più forti di sempre. E’ stato il Capitano della Viola Reggio Calabria, ha giocato nella massima serie del basket italiano e dominato per anni le classifiche dei marcatori nella vecchia B1. Ha trionfato per decenni nei tornei 3×3 in manifestazioni nazionali ed internazionali vincendo in lungo ed in largo e ricevendo un premio “Nike” dalle mani di Kobe Bryant. E’ stato compagno di squadra di Manu Ginobili: si è formato sin da bambino nella grande Viola (settore giovanile dal quale, sono stati sfornati il nostro Presidente ed il nostro Ds) con Gaetano Gebbia alla guida prima di spiccare il volo verso piazze importanti come Firenze, San Severo, Casale Monferrato e non solo. E’ suo, il record italiano di tiri da tre consecutivi, che ha strabiliato anche il suo ex compagno di squadra Nicolas Mazzarino: oggi, con lo spirito di sempre, con un bagaglio accumulato partita dopo partita, grazie ad una preparazione degli allenamenti e delle partite meticolosa si immerge in questa nuova esperienza.