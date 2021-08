Afghanistan, Marco Di Maio: “per chi scappa rendere disponibile la base di Sigonella”

16 Agosto 2021 12:48

Afghanistan, Di Maio: “credo sia giusto rendere disponibile base di Sigonella o altra struttura per accogliere chi sta scappando da Kabul e si è imbarcato in qualche aereo militare americano”

Situazione drammatica in Afghanistan dopo l’arrivo dei talebani a Kabul con migliaia di persone che stanno cercando di abbandonare il paese. “Credo sia giusto rendere disponibile base di Sigonella o altra struttura per accogliere chi sta scappando da Kabul e si è imbarcato in qualche aereo militare americano. Poi cercare di aprire corridoi umanitari con Afghanistan. Nessuno in Occidente può girarsi dall’altra parte”. Lo scrive su Twitter il vice presidente dei deputati di Italia Viva, Marco Di Maio.