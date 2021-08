De Donno, Salvini: “Lega chiede medaglia al valor civile”

10 Agosto 2021 18:11

(Adnkronos) – “La Lega ha chiesto al ministro dell’Interno il conferimento della Medaglia al Valor civile a un grande medico, una persona di straordinaria umanità, il professor Giuseppe De Donno, per aver perseguito in tutta la sua opera professionale il progresso della scienza e più in generale il bene del prossimo”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il leader leghista, Matteo Salvini, in riferimento al medico morto lo scorso 27 luglio.

“Nei momenti bui della pandemia -si legge ancora- è stato il primo a sperimentare l’utilizzo del plasma iperimmune, salvando vite con dedizione e coraggio. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, ascoltarlo, apprezzarlo: il ricordo di quanto ha fatto deve rimanere sempre vivo, con la gratitudine di tutti coloro che gli hanno voluto bene.”