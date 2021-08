Dal 6 agosto Green Pass per i siti di Taormina, Naxos, Isola Bella e Museo archeologico Mafra

5 Agosto 2021 13:44

Green Pass e documento di riconoscimento, da venerdì 6 agosto, per visitare il Teatro Antico, Isola Bella e Palazzo Ciampoli a Taormina, Museo e Area Archeologica di Naxos, Museo MA.FRA e Francavilla di Sicilia. Anche il Parco Archeologico Naxos Taormina si prepara alla rivoluzione degli accessi “sicuri” nei siti monumentali indicata dal Governo e in queste ore, in collaborazione con Aditus (società concessionaria dei servizi di biglietteria), sta predisponendo strumenti di lavoro per custodi e addetti che, all’ingresso dei monumenti, verificheranno la validità dei documenti con la scansione del QRCode. La certificazione con il Green Pass – in versione cartacea o digitale – è obbligatoria per tutti i visitatori al di sopra dei 12 anni. In alternativa basta produrre un certificato che documenti anche una sola dose di vaccino (validità 9 mesi); un test molecolare/antigenico (negativo) nelle 48 ore precedenti alla visita; oppure una certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi). Sono esonerati dall’obbligo del Green Pass i minori di 12 anni e chi non può vaccinarsi per motivi di salute (comprovati da certificazione). Permane il controllo della temperatura all’ingresso e l’obbligo di mascherina al chiuso. Per tutte le altre informazioni si può consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/