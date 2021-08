Da Cesare arriva il sorbetto al Bergamotto di Reggio Calabria, prelibata eccellenza del territorio

12 Agosto 2021 18:20

Reggio Calabria, il caldo non da tregua e da Cesare è possibile gustare nuovi gelati rinfrescanti e con materie prime locali

Con le alte temperature di questi giorni è sempre più grande la voglia di un bel gelato rinfrescante o di un buon sorbetto alla frutta: proprio per soddisfare queste voglie, da Cesare – il famoso chioschetto verde sul Lungomare Falcomatà – è arrivato il sorbetto al Bergamotto di Reggio Calabria, il principe mondiale degli agrumi ed eccellenza del territorio.

I sorbetti rispetto ai gelati di crema classici, vengono prodotti solo con acqua, zucchero e frutta fresca, o in base alla stagionalità, surgelata. Il gelato alla frutta, oltre a essere molto rinfrescante, possiede anche notevoli proprietà che fanno bene alla salute infatti i sorbetti di frutta, nei limiti del consumo di zuccheri previsto da ogni dieta, sono un vero toccasana, perché molto idratanti e per la notevole presenza di vitamine, sali minerali e antiossidanti.

Da Cesare fanno capolino ben 10 gusti di sorbetti, tutti senza latte e derivati con fibre di agrumi. Il più richiesto in assoluto è il Bergamotto di Reggio Calabria, seguono poi i freschissimi limone, fragola, more di gelso, anguria, ficod’india, pera, passion fruit e in ultimo cioccolato fondente. A questi si affiancano i gusti senza latte ed edulcorati con la stevia e senza zuccheri aggiunti tra cui nocciola, cremino e pistacchio.

Cesare quindi trova un modo per soddisfare il palato dei propri clienti rimanendo in forma ma senza rinunciare al gusto.