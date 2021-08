Crotone, quanto sofferenza col Brescia: avanti in Coppa Italia solo grazie ai rigori

16 Agosto 2021 20:32

Il Crotone supera il Brescia e accede al turno successivo di Coppa Italia: dopo il 2-2 dei tempi supplementari è servita la girandola dei rigori per staccare il pass

Spettacolare match andato in scena nel pomeriggio tra Crotone e Brescia, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Per i calabresi in rete Vulic, che ha firmato l’uno a zero con cui si è concluso il primo tempo. Nella ripresa i lombardi ribaltano la situazione con Van de Looi e Bajic, poi è Mulatteri a rimettere tutto in parità e mandare le squadre ai supplementari.

Di seguito tutti i risultati di giornata:

VENERDI’ 13 AGOSTO

ore 17:45

Pordenone-Spezia 1-3

ore 18:00

Genoa-Perugia 3-2

ore 20:45

Udinese-Ascoli 3-1

ore 21:00

Fiorentina-Cosenza 4-0

SABATO 14 AGOSTO

ore 17:45

Benevento-Spal 2-1 (dopo suppl.)

ore 18:00

Cittadella-Monza 2-1

ore 20:45

Verona-Catanzaro 3-0

ore 21:00

Cagliari-Pisa 3-1

DOMENICA 15 AGOSTO