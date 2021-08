Crotone, pronta la cessione di Nwankwo Simy alla Salernitana: i dettagli dell’operazione

9 Agosto 2021 17:44

In dirittura d’arrivo la cessione di Nwankwo Simy dal Crotone alla Salernitana: il club calabrese pronto ad incassare 6 milioni tra quota fissa e bonus

Dopo i 20 gol segnati in Serie A nella passata stagione, record per un bomber africano condiviso con un campione del calibro di Samuel Eto’o, c’era da aspettarsi che la Serie B potesse risultare stretta a Nwankwo Simy. Il Crotone, retrocesso in cadetteria, lo sapeva bene e non ha mai ostacolato la possibile partenza del bomber nigeriano che comunque frutterà un’importante plusvalenza. Tante squadre di Serie A si erano fatte avanti sondando il terreno con la società calabrese, ma la richiesta di poco inferiore ai 10 milioni aveva raffreddato gli interessi di Genova e Udinese su tutte. La Salernitana, certa della propria presenza in Serie A, ha scelto di piazzare l’affondo decisivo. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, i due club si sarebbero accordati su una base di 6 milioni di euro tra quota fissa e bonus per riportare Simy nel massimo campionato italiano. Per la Salernitana sarà il secondo rinforzo offensivo dopo Federico Bonazzoli arrivato in prestito dalla Sampdoria.