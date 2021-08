Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United! Ufficiale l’addio alla Juventus

27 Agosto 2021 18:01

Il Manchester United ufficializza l’arrivo di Cristiano Ronaldo: la Juventus accetta l’offerta per il cartellino, contratto biennale da 25 milioni per il portoghese

Mancava ormai solo l’annuncio ufficiale, arrivato da pochissimi minuti: Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e fa ritorno in Premier League. CR7 torna nella sua Manchester, ma con una clamorosa novità materializzatasi nelle ultime ore: niente City, il portoghese è nuovamente un calciatore del Manchester United! I ‘Red Devils’ hanno dato una scossa alla trattativa nella giornata odierna, sfruttando le incertezze dei cugini mai pienamente convinti del colpo. Dalla Juventus piena disponibilità alla cessione a patto che avvenisse il più in fretta possibile per pensare al sostituto. Il City non si è mosso (avrebbe accettato di prendere il calciatore solo gratuitamente), il Manchester United ha affondato il colpo: offerta per il cartellino che ha soddisfatto le richieste dei bianconeri e contratto biennale da 25 milioni al calciatore che, dopo 12 anni, torna a giocare all’Old Trafford.

Il comunicato ufficiale del Manchester United

“Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, previo accordo di condizioni personali, visto e medico. Cristiano, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, finora ha vinto oltre 30 importanti trofei durante la sua carriera, tra cui cinque titoli UEFA Champions League, quattro Mondiali per club FIFA, sette scudetti in Inghilterra, Spagna e Italia e il Campionato Europeo per il suo nativo Portogallo. Nel suo primo periodo per il Manchester United, ha segnato 118 gol in 292 partite. Tutti al club non vedono l’ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester”.