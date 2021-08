Cristiano Ronaldo via dalla Juventus, la decisione è ufficiale! Si attende l’offerta del Manchester City: i possibili sostituti

26 Agosto 2021 23:48

Cristiano Ronaldo ha comunicato la sua volontà di lasciare la Juventus: si attende l’offerta del Manchester City. Nei piani dei bianconeri un attaccante giovane per sostituirlo

Cristiano Ronaldo e la Juventus sono pronti a dirsi addio, o meglio, CR7 ha già comunicato la sua volontà per bocca del suo agente Jorge Mendes. La notizia era già nell’aria, la Juventus non si sarebbe opposta ad una sua cessione, ma ha chiesto di velocizzare l’operazione per poter avere il tempo necessario a prendere un sostituto. Nelle ultime ore è arrivata l’accelerata decisiva. Secondo Sky Sport si attende solo l’offerta del Manchester City, circa 25 milioni che soddisferanno la volontà della Juventus di non lasciar partire il calciatore gratuitamente, poi la separazione sarà ufficiale. Già partita la caccia al sostituto con meno di una settimana di tempo per chiudere l’operazione. Secondo Gianluca Di Marzio il profilo del calciatore che la Juventus vorrebbe acquistare per sostituire CR7 è quello di un giovane attaccante. Il nome caldo è quello di Moise Kean, di ritorno dal PSG. Raspadori e Scamacca sono soluzioni interne alla Serie A. Nessun contatto per Vlahovic della Fiorentina. Dall’estero proposti calciatori di ben altro blasone come Aubameyang, Lacazette e Griezmann che per ora restano solo ipotesi. Allegri ha espresso il suo gradimento per Gabriel Jesus che il City ha recentemente tolto dal mercato. Sondato il terreno per Mauro Icardi, ma il PSG non sembra intenzionato a privarsene.