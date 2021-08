Reggina-Ternana, Lucarelli se la prende con l’arbitro: “il rigore? Lasciamo stare… Oggi si condizionano le partite in un modo incredibile”

30 Agosto 2021 12:42

Le parole del tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli al termine della sfida persa al Granillo contro la Reggina per 3-2

Una partita combattuta, emozionante, con ben tre rossi, tante ammonizioni e un rigore. Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana sconfitta al Granillo dalla Reggina per 3-2, non ci sta e se la prende con l’arbitro e con la sua direzione: “è andata molto meglio della precedente partita dal punto di vista del gioco, della condizione, dell’intensità – ha detto – Il rigore del 2-1? Onestamente, lasciamo stare. Poi sono stati espulsi giocatori per dei falli per cui 10 anni fa sarebbero stati ammoniti per simulazione. Oggi si condizionano le partite in una maniera incredibile. Io la domenica sera mi diverto a guardare i tabellini di tutte le partite di A, B e C e in tutte le gare c’è almeno un’espulsione. Questo fa riflettere perché si gioca a calcio e non calcio a 5 ed esiste il contatto fisico, per non parlare del Var. In ogni caso siamo stati presenti, la squadra c’è, anche se per la seconda volta consecutiva non perdiamo del tutto per colpa nostra”.