Crisi idrica a Reggio Calabria, cittadini sempre più disperati: domani la protesta dei residenti a San Giovanello ed Eremo

19 Agosto 2021 13:07

Appuntamento alle ore 9 presso l’ex scuola Elementare

Ancora disservizi idrici nella città di Reggio Calabria. In molte zona della città le case restano a secco d’acqua e in un periodo di caldo ed emergenza sanitaria ogni problematiche si ingrandisce ancora di più. Da settimane arrivano segnalazioni dal quartiere Eremo, ma la soluzione non è ancora stata trovata. “La zona di San Giovannello, Eremo, Eremo Botte, è investita da una forte crisi idrica, abbiamo cercato di dialogare con il comune, esito zero. Venerdì 20 alle ore 9 concentramento alla ex scuola Elementare”, è quanto scrivono in una nota i rappresentati del Comitato Quartiere San Giovannello-Eremo. Una nuova protesta dunque, che si aggiunge a quella svolta qualche giorno fa nelle strade di Condera. Il dissenso dei cittadini si fa sentire adesso in molto pesante.