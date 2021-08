Criminalità: Cdm dispone scioglimento Consiglio comunale Simeri Crichi

26 Agosto 2021 21:52

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “alla luce degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata”, ha deliberato: lo scioglimento del Consiglio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro), e il conseguente affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per la durata di 18 mesi. Ne dà notizia il comunicato di Palazzo Chigi.

IL governo ha inoltre deciso l’affidamento a una commissione straordinaria, per la durata di 18 mesi, della gestione del Comune di Nocera Terinese (Catanzaro), già sciolto a seguito della riduzione dell’organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del Consiglio comunale; l’affidamento a una commissione straordinaria, per la durata di 18 mesi, della gestione del Comune di Rosarno (Reggio Calabria), già sciolto a seguito delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei componenti del Consiglio comunale.