Covid Usa, Fauci: “Situazione grave, serve vaccino obbligatorio per gli insegnanti”

10 Agosto 2021 18:29

Anthony Fauci si schiera a favore della vaccinazione anti Covid obbligatoria per gli insegnanti Usa. “Farò arrabbiare qualcuno, ma penso che dovremmo farlo”, ha detto il direttore dell’Istituto nazionale di allergologia e malattie infettive, intervenendo sull’emittente Msnbc. “Siamo in una situazione critica in questo momento. Abbiamo avuto più di 615mila morti e siamo in mezzo a un’ondata, mentre entriamo nell’autunno, la stagione della scuola”, ha aggiunto Fauci, auspicando che la gente comprenda “perché è tanto importante vaccinarsi”.

L’immunologo ha spiegato che non ci sarà un ordine generale da parte del governo federale verso gli insegnanti, quanto piuttosto dovrebbero esserci direttive da parte delle varie autorità locali, scolastiche e universitarie. “Credo che ci troviamo in una situazione talmente grave che in base a certe circostanze le direttive dovrebbero essere emanate”, ha affermato. E queste direttive, ha aggiunto, dovrebbero “assolutamente” venire dai governatori.