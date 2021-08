Covid, moglie Zingaretti positiva: governatore Lazio in isolamento

25 Agosto 2021 20:54

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è in isolamento fiduciario da qualche giorno dopo che la moglie è risultata positiva al covid. Secondo quanto si apprende, il governatore del Lazio, che ha fatto il tampone ed è risultato negativo, dovrà rimanere in isolamento per 4/5 giorni.