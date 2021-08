Covid Italia, 7.409 contagi e 45 morti: bollettino 13 agosto

13 Agosto 2021 23:10

(Adnkronos) – Sono 7.409 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 13 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti che portano a 128.379 il totale delle vittime da inizio emergenza legata al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 225.486 tamponi, con un tasso positività che scende al 3,28% (ieri 3,3%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3033, con un aumento di 85 persone rispetto a ieri, mentre sono 369 i ricoverati in terapia intensiva (+17 rispetto a ieri), con 35 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.175.198 i guariti (+4.388 ) e 124.250 gli attualmente positivi (+2.965).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA – Sono 661 i nuovi casi di positivi al Covid in Lombardia, cinque le vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale dall’inizio della pandemia a 33.852, secondo i dati forniti da Regione Lombardia. A fronte di 35.314 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta all’1,8%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive: sono 33, 4 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 299 (+7). I nuovi casi sono distribuiti in tutte le province lombarde: Milano 157 di cui 55 a Milano città, Bergamo 61, Brescia 75, Como 25, Cremona 19, Lecco 13, Lodi 16, Mantova 56, Monza e Brianza 57, Pavia 35, Sondrio 7 e Varese: 101.

VENETO – Sono 771 i nuovi contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo il bollettino diffuso oggi, 13 agosto. Si registra anche un decesso, che porta il totale dall’inizio nell’epidemia a 11.652. Le persone attualmente positive sono 13.534 (+113), mentre i guariti aumentano a 419.506 (+657 rispetto a ieri). Ricoverati in ospedale 204 (-2), di cui 31 (+3) nelle terapie intensive.

LAZIO – “Oggi si registrano 613 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+46), 3 decessi, compresi i recuperi ( = ) i ricoverati sono 466 ( = ), le terapie intensive sono 68 (+2). I casi a Roma città sono a quota 276”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

LIGURIA – Sono 158 contagi da Covid-19 rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 13 agosto. Eseguiti 3168 tamponi molecolari e 3367 test antigenici rapidi. Non si registrano decessi: restano dunque 4.370 le vittime da inizio emergenza. I ricoverati in ospedale sono 78 (8 in più di ieri), di cui 12 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare ci sono 1.686 persone, 111 in più. Sono invece 133 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 99.726.

CAMPANIA – Sono 622 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 13 agosto. Registrati anche 8 i nuovi decessi: tre nelle ultime 48 ore ed altri 5 già deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.172 tamponi molecolari, per un tasso di positività al 8,62%. Aumentano anche i ricoveri, che salgono a 319: 16 di questi sono nei reparti di terapia intensiva, altri 303 sono invece ricoverati nei reparti di degenza ordinaria.

PIEMONTE – Sono 280 nuovi contagi da coronavirus registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino delle Regione diffuso oggi, 13 agosto. Da ieri sono stati eseguiti 20.198 tamponi, di cui 15.753 antigenici, con un tasso di positività pari all’1,4%. Dei 280 nuovi casi, gli asintomatici sono 103 (36,8 %). Non si registrano decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+ 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 117 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159.

EMILIA ROMAGNA – Sono 656 i nuovi contagi registrati in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 13 agosto 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 24.989 tamponi per un tasso di positività del 2,6%. Tre le vittime: si tratta di due donne, una di 94 anni della provincia di Rimini e una di 76 anni della provincia di Ferrara, e un uomo di 64 anni della provincia di Modena. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.295. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 (+4 rispetto a ieri), 321 quelli negli altri reparti Covid (+3).

SICILIA – Sono 1.101 i contagi da coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, 13 agosto. Si registrano anche 13 morti e 392 pazienti dimessi o guariti. In totale sono 16.930 i positivi- 696 in più rispetto a ieri – e di questi 499 sono ricoverati in regime ordinario e 16.366 sono in isolamento domiciliare. Cresce ancora il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 65, sette in più rispetto a ieri.

SARDEGNA – Sono 400 i contagi rilevati in Sardegna nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 13 agosto 2021. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8400 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 (+1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (- 1 rispetto a ieri). 6.910 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 54 rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi: una donna di 79 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna e due uomini di 75 e 77 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

VALLE D’AOSTA – Sono 13 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 agosto in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I guariti sono 27. Scendono a 118 gli attuali contagiati (ieri erano 130) di cui cinque ricoverati all’ospedale Parini (nessuno in terapia intensiva). E’ quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d’Aosta sulla base dei dati dell’Usl Vda. Le vittime dall’inizio della pandemia restano 473.

TOSCANA – Sono 819 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività (781 confermati con tampone molecolare e 38 da test rapido antigenico) sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 241.507 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.043 tamponi molecolari e 5.483 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,6% è risultato positivo.

Sono invece 7.141 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’11,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.117, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (4 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 78,8 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

PUGLIA – Sono 361 i nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino di oggi, 13 agosto 2021. Si registrano un morto. Da ieri sono stati eseguiti 14333 tamponi, per un tasso di positività del 2,52%,. Salgono a 3960 le persone attualmente positive, mentre sono 146 i pazienti ricoverati (-2), 21 dei quali in terapia intensiva). I pazienti guariti sono 248526.

ABRUZZO – Sono 95 i nuovi contagi da Covid registrati in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 13 agosto 2021. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi morti e sale a 2518 (si tratta di una 84enne della provincia di Teramo e di un centenario della provincia dell’Aquila). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1934 (-11 rispetto a ieri): 48 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (+2 rispetto a ieri con 2 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1883 (-10 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2062 tamponi molecolari (1289058 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3659 test antigenici (624223). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.66%.