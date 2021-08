Covid: in Lombardia 756 nuovi casi, a Milano 203

7 Agosto 2021 18:11

Milano, 7 ago. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono 756 nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore e una vittima per complicazioni legate al virus. I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 394, la quota degli attuali positivi sale a 12.816 (+361). I pazienti in terapia intensiva sono stabili a quota 35, con un nuovo ingresso oggi. I ricoverati nei reparti Covid sono 259, 11 in più di ieri. Nella provincia di Milano sono 203 i nuovi contagi rilevati.