Covid: Giovannini, ‘green pass su mezzi trasporto a lunga percorrenza’**

5 Agosto 2021 21:04

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Il provvedimento approvato dal Cdm introduce il green pass per i mezzi di trasporto, non in tutti ma tipicamente in quelli a lunga percorrenza”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, in conferenza stampa dopo la riunione del Cdm, spiegando che “sara’ obbligatorio esibirlo per aerei con traporto persone, navi e traghetti interregionali, sui treni di tipo intercity, intercity notte e alta velocità”.

Quanto agli “autobus adibiti per trasporto di persone” l’obbligo – spiega – vale per i viaggi “effettuati su un percorso che collega più di due regioni: quello di due regioni è considerato uno spostamento di breve spazio, e infine su autobus adibiti a noleggio, ad esclusione di quelli utilizzati per i servizi aggiuntivi, come per le scuole”. Ovviamente, precisa Giovannini, l’obbligo del green pass “non si applica per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale e per i soggetti esenti come da idonea certificazione”.