Covid, Bruni: “emergenza posti letto a Reggio Calabria, ma la Regione non ha mosso un dito”

27 Agosto 2021 17:57

Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione, pone l’accento sul tema sanità che trascinerà il territorio in zona gialla

“I dati del Covid sono sempre più drammatici e l’emergenza posti letto non è mai stata risolta. Una vergogna, il duo Spirlì-Occhiuto fa solo disastri”. Ad affermarlo Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione, che fa il punto della situazione dopo i nuovi dati che riguardano l’emergenza Covid in Calabria. La Regione, con molte probabilità, raggiungerà la Sicilia in zona gialla da lunedì 6 settembre. “I casi aumentano in tutta la regione – spiega – e a Reggio Calabria si vive un’emergenza posti letto e personale sanitario più che negli altri territori. In sostanza in Calabria aumentano i casi di Covid e diminuiscono posti letto, medici e infermieri. Una situazione paradossale – dice – dovuta alla nota incapacità di chi guida la Regione senza un briciolo di programmazione e di strategia in un settore delicato come quello della cura dei cittadini. Eppure, lo ricordavo ieri in un dibattito televisivo con l’altro candidato – prosegue – esistono precise direttive ministeriali che danno la possibilità di aumentare i posti letto e di implementare le risorse umane nei territori, ma per la evidente e sempre più dannosa incapacità di Spirlì e della sua Giunta inesistente non si è mosso un dito in questa direzione”.