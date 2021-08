Covid, Bassetti da non credere: “la variante Delta è come un raffreddore, ma sono contento se si fa terrorismo per far vaccinare la gente” [VIDEO]

“La variante Delta colpisce più i giovani e dà un quadro che è simile a quello di un raffreddore. Quindi attenzione a fare il solito terrorismo, ma siamo tutti contenti se lo si fa allo scopo di far vaccinare la gente!”. E’ quanto affermato da Matteo Bassetti, Direttore del reparto Malattie Infettive al Policlinico San Martino di Genova, in un’intervista che è stata pubblicata su Twitter da Radio Savana.

Matteo Bassetti, noto infettivologo televisivo: “La variante Delta è come un semplice raffreddore ma sono contento se si usa per fare terrorismo per vaccinare la gente!” Un medico che sposa la strategia del terrore deve essere denunciato e radiato dall’Albo dei medici. pic.twitter.com/YnPEvv0Mhe

