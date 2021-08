Coronavirus, oggi in Sicilia nessun morto, 581 nuovi casi e 23 nuovi ricoverati. Ma la zona gialla è ancora lontana: i DATI

1 Agosto 2021 10:00

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 1 agosto: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi in Sicilia nessun morto, 32 guariti e 581 nuovi casi positivi al Coronavirus su 9.282 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 6,25% dei tamponi. Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 243.541 persone su 1.999.003 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,18%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,20 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

243.541 casi totali



6.047 morti

226.275 guariti

11.219 attualmente positivi

295 (+20) ricoverati in ospedale (2,57%)

33 (+3) ricoverati in terapia intensiva (0,29%)

10.891 (+527) in isolamento domiciliare (97,13%)

Alla luce di questi dati la Sicilia resta in zona bianca con un margine abbastanza ampio. Il passaggio in zona gialla, in base ai parametri del nuovo decreto varato il 22 luglio dal governo Draghi, avverrebbe soltanto se il numero dei ricoverati raggiungerà i 439 nei reparti di medicina ordinaria (dove oggi sono 295) e contemporaneamente i 66 in terapia intensiva (dove oggi sono esattamente la metà, cioè 33). Anche se verrà superato soltanto uno dei due parametri, la Regione rimarrà in “zona bianca”: per il passaggio in zona gialla, dovranno essere superati entrambe le soglie di occupazione dei posti letto di riferimento.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: