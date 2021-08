Coronavirus, in Sicilia superata per la prima volta la soglia dei ricoverati nei reparti ordinari: adesso la zona bianca è appesa a un filo, il bollettino con tutti di oggi

Per la prima volta dopo l’approvazione del nuovo decreto varato il 22 luglio dal governo Draghi per le zone a colori, la Sicilia supera la soglia di ricoverati nei reparti ordinari per l’ingresso in fascia gialla (442 su 439, che è il limite della zona bianca). A questo punto la zona bianca dell’isola rimane appesa a un filo. Nonostante il -2, infatti, i pazienti in terapia intensiva sono 52, molto vicini alla soglia di 66 che decreterebbe in automatico la zona gialla. Ad oggi è stato superato però soltanto uno dei due parametri, e quindi rimane la fascia con meno restrizioni. Per il cambio di colore è necessario che vengano raggiunti entrambi contemporaneamente.