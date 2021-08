Coronavirus: oggi in Sicilia 5 morti, 104 guariti e 831 nuovi casi positivi. Salgono i ricoverati in ospedale, tutti i DATI ed i DETTAGLI

Il passaggio in zona gialla, in base ai parametri del nuovo decreto varato il 22 luglio dal governo Draghi, avverrà quando il numero dei ricoverati raggiungerà i 439 nei reparti di medicina ordinaria (dove oggi sono 362) e contemporaneamente i 66 in terapia intensiva (dove oggi sono 40). Anche se verrà superato soltanto uno dei due parametri, la Regione rimarrà in “zona bianca”: per il passaggio in zona gialla, dovranno essere superati entrambe le soglie di occupazione dei posti letto di riferimento.